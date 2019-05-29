0553 313 94 23

Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:06
Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasına devam eden eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, darbe girişimi esnasında nizamiye bölgesine gelen halkı durdurmak için havaya ateş edilmesi emrinin yanlış olmadığını savundu.

Kırker, havaya ateş edilmediği takdirde ortamın daha da kızışacağını öne sürdü.

15 Temmuz gecesi dışarıya çıkan iki tankın tekrar kontrolü bir şeklinde içeri alınması durumunda kargaşanın önlenebileceğini ileri süren Kırker, binbaşı Barış Dedebağ’ın halkı kışkırtması nedeniyle daha fazla arbedenin çıktığını iddia etti.

Darbe kalkışmasının yaşandığı gecede tankların halka zarar vermek istemediğini savunan Kırker, galeyana gelen halkın tankların üzerine atlaması sonucu tankların Beştepe mevkisine mecburen gittiğini savunarak o gece araçların işgal edilmeye çalışıldığını ve askerlerin linç edilmek istendiğini söyledi.

Kırker, video kayıtlarına bakıldığında askerlerin halkı korumaya çalıştığını ileri sürerek yaralanan Necmettin Utuş adlı vatandaşın askerlere saldırdığı esnada arbede içinde yaralandığını, hayatını kaybeden Emin Güner’in ise tanktan düşerek yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Kırker’in yargı eliyle kendisine kumpas kurulduğunu öne sürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Murat İlhan araya girerek mahkemeyi itham altında bırakan sözlerin kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, "Mahkemenin saygınlığına söz ettirmem." dedi.

İlhan, "Biz yaptığımız işe güveniyoruz, heyetimize güveniyoruz. O yüzden bu heyete yapılan ithamı kabul etmiyorum." diye konuştu.

Bu sözler üzerine 15 Temmuz gazileri ve sanıklar arasında tartışma yaşandı.

Mahkeme Başkanı İlhan, sanıklardan Özkan Gürkol ve İsa Sancaklı’yı mahkeme düzenini bozdukları gerekçesiyle salondan çıkardı.

Daha sonra savunmasına devam eden Kırker, darbeci olmadığını iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.






Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 23:06
  1. 15 Temmuz
  2. 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. FETÖ
  4. Zırhlı Birlikler Okulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abbas, Bahreyn çalıştayına katılmayacağını yineledi
    1. Abbas, Bahreyn çalıştayına..
    2. Suudi Arabistan ve Libyalı yetkililer..
    3. BAE ve ABD'den savunma alanında iş..
    4. 30.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    5. Katar'dan "uyguladığımız prosedür..
    6. Bilirkişilere ödenecek ücretler belli..
    7. TEM otoyolunda iki kamyon çarpıştı: 1..
    8. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    9. Irak'ta bir Fransız'a daha DEAŞ..
    10. Pendik'te trafik kazası: 2 yaralı
    11. Kocaeli'de "kumar" operasyonu
    12. Solingen faciasında ölenler anıldı
    13. Cezayir'de FLN, Meclis Başkanını..
    14. Vali Varol: "Toplumun her kesimini..
    15. İran Meclisi'nde haykırdı: Neden bu..
    16. GÜNCELLEME - Tuna nehrinde yolcu..
    17. Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat..
    18. "Fransa'nın silahları Yemen'de..
    19. Netanyahu'ya şok! Meclis kendini..
    20. Filistin-Türk İşadamları Derneği'nden..
    21. Hükümeti kuramayan Netanyahu..
    22. "Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için..
    23. Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı
    24. "Irak çevresindeki ülkelerle iyi..
    25. Hamaney'den "İran, ABD ile müzakere..
    26. Başkonsolos'tan Ramazan ayında..
    27. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin..
    28. Safranbolu’da İstanbul’un fethinin..
    29. Hollanda'da üniversitelilerden şehir..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Zümrüt Apartmanı'ndan sonra bir skandal da Elif Şafak kitabından! Rezil satırlar...
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi
    S-400 için bomba açıklama! Test aşamasına gelindi