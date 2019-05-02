Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Zırhlı Birlikler Okulu'nda 1. Tank Eğitim Alay komutanı olan tutuksuz sanık albay Cem Tuce, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Tuce, tümen komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'u korumak veya kurtarmak için herhangi bir müdehalede bulunmadığına ve duruma sessiz kaldığına yönelik iddiayı reddetti.

Akyol'un, albay Sefa Alkan'ı arayıp "harekat yıldırım" mesajı geldiğini ve kendisine de haber vererek alaya gelmelerini emrettiğini ifade eden Tuce, karargaha gittiklerinde Erdoğan Akyol'un daha önce geldiğini ve orada bulunan birileriyle görüşme içinde olduğunu öğrendiğini kaydetti.

Kendisine "Neden korumadın, kurtarmadın?" diye sorulduğunu bildiren Tuce, Akyol makam odasından çıktığında derdest edilmiş bir halde olmadığını, "Bunlar beni derdest ediyor, kurtarın" diye de bir beyanda bulunmadığını iddia etti.

Tuce, Akyol'un kendi ifadesinde de Sefa Alkan ile beklerken şaşırmış bir vaziyette bulunduklarını söylediğini ileri sürerek, eğer Akyol derdest edilmiş bir halde bulunsaydı, bunu belli etseydi gayri ihtiyari de olsa olaya müdahil olacaklarını öne sürdü.

Tuce, "Ancak Erdoğan Akyol sessizce ayrılmayı uygun bulmuştur." dedi.

Kışlaya girdikten sonra üzerini değiştirip çıktığında gördüğü personele, "Bir şeyler var ve anlamaya çalışıyorum. Ben gelinceye kadar bölgenize sahip çıkın" diye emir verdiğini iddia eden Tuce, zaman zaman Ahmet Bican Kırker ve dışarıdan gelen diğer kişilerin yakınında olduğunu da söyledi.

Tuce, ancak bu kişilerle gece boyunca birlikte olmadığını, 2 nolu nizamiye, tümen karargah ve kendi alayında bulunduğunu savundu.

Personelinin bu olaya karışmadığını belirten Tuce, "O gece darbe yanlısı hiç kimseyle istişarede bulamadım, kimseden emir almadım, ne darbe yanlılarından ne de karşıtlarından. 29 yıllık meslek yaşantımdaki askeri tecrübemden destek alarak kan dökülmeden olayı sonlandırmak için her türlü gayreti gösterdim." ifadesini kullandı.

Suçlamaları kabul etmeyen Tuce, beraatini istedi.

Başka suçtan tutuklu Süleyman Karaca da darbe girişiminin yaşandığı gece Jandarma Genel Komutanlığı'nda bulunan bir jandarma personeli olduğunu anlattı.

Eski albay Karaca, bu duruşmada da savcının hakkındaki iddialardan beraat istediğini ve buna katıldığını bildirdi.

Tutuksuz sanık B.N.G'nin de savunmasını yaparak beraat talep ettiği duruşma yarına ertelendi.ƒmüda