Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Zırhlı Birlikler'de 15 Temmuz'da uzman çavuş olarak görev yapan tutuksuz sanık İ.A, o gün mesai bitimi evine gittiğini, bir süre sonra arkadaşı B.Ç'nin arayıp birliğe çağrıldıklarını söylediğini anlattı.

Arkadaşıyla kışlaya geçtiklerini, bölüğe gittiklerinde kendilerini gören üsteğmen Koray Korkmaz'ın tanklara binmelerini emrettiğini aktaran İ.A, nedenini sorduklarında terör saldırısı olduğundan bahsettiğini savundu.

İ.A, o dönemde aklına başka bir şey gelmediğini iddia ederek, Korkmaz'ın daha sonra cephaneliğe gitmelerini emrettiğini öne sürdü.

Karmaşa olduğunu ve herkesin bir tarafa koşturduğunu belirten İ.A, cephanelikte önündekinin ardından kendi tankına yükleme yapıldığını ancak sürücü bölmesinde olduğu için ne yüklendiğini görmediği iddiasını paylaştı.

Üsteğmen Koray Korkmaz'ın tanka bindiğini ve öndeki tankı izleyerek kışladan çıktıklarını ifade eden İ.A, bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin arkasındaki yolda bulunduklarını anladığını, buradaki helikopter atışının ise teröristlere yönelik olduğunu düşündüğünü savundu.

Öndeki tankı takip ederken bir iki yerde halkla karşılaştıklarını ve nokta dönüşü yaparak kışlaya geldiklerini dile getiren İ.A, bu süreçte herhangi biri ya da mala zarar vermediğini öne sürdü.

Kışla girişinde durduğunu, burada Koray Korkmaz ile L.D'nin konuştuğunu bildiren İ.A, bir süre sonra gelen komutan aracından, ismini sonradan öğrendiği İsa Sancaklı'nın çıktığını söyledi. İ.A, Sancaklı'nın gerekirse atış yapa yapa çıkmalarını söylediğini ancak L.D'nin emri yerine getirmediğini iddia etti.

Sanık, L.D bu emri yerine getirmeyince Sancaklı'nın Koray Korkmaz'a emir verdiğini ancak onun da bu talimata uymayıp personele garaj bölgesine gitmelerini söylediğini anlattı.

Darbe girişiminde hiçbir şeyden haberi olmadığını ve "terör saldırısı var" denildiği için bu yönde hareket ettiğini ileri süren İ.A, durumun terör saldırısı olmadığını anladıklarında birliğe döndüklerini savundu.

İ.A, darbe girişimine katılmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.

- İddiaları reddetti

O dönem üsteğmen rütbesiyle görev yapan tutuksuz sanık eski yüzbaşı L.D. de savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Ne kendisinin ne de eşinin FETÖ/PDY ile bir bağı bulunmadığının araştırmalar sonucunda ortaya çıktığını savunan L.D, 16 Temmuz sabahı tanklarla Akıncı Üssü'ndeki komutanların kurtarılması operasyonuna katıldığını söyledi.

L.D, 19 Ağustos'a kadar da dönemin valisinin emriyle Akıncı Üssü'nde görev yaptıklarını ifade ederek, bu süreçte kimsenin ifadesine başvurmadığını ileri sürdü.

Sanık L.D, yaşadıklarını anlatmak istediğini ancak ifade için çağrılmadığını dile getirerek, bir süre sonra Fırat Kalkanı Harekatı'na katılacağının bildirildiğini söyledi.

Harekat için Gaziantep'te birliğe katıldığını bildiren L.D, harekat sürerken 15 Temmuz ile ilgili hiç ifade vermeyenlerden bilgi alma tutanağı şeklinde ifade alınacağına yönelik gelen emir üzerine, yaşadıklarını aktardığını kaydetti.

L.D, aynı şekilde Gaziantep Başsavcılığına giderek yaşadıklarını anlattığını da dile getirdi.

Duruşmaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam ediliyor.