Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemenin önceki ara kararından sonra verilen arada gelen bilgi ve belgelerin okunduğu duruşmada, daha sonra talepleri için sanıklara söz verildi.

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasında, istediği cezalar bakımından bazı sanıklar yönünden değişiklik talep etti.

Daha önce Emin Güner'in şehit edilmesine yönelik, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi olduğu gerekçesiyle "Genelkurmay çatı" davasında da yargılanan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ile Ahmet Faruk Çavuş ve Burak Çakır için ağırlaştırılmış müebbet hapis isteyen iddia makamı, bu sanıklar hakkındaki talebini müebbet hapis cezasına çevirdi.

Ardından avukatlar mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Mahkeme, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarıyla devam edilmek üzere 2 Mayıs'a ertelendi.