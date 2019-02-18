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Zırhlı Birlikler darbe davasında ara karar

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlayabilmeleri için duruşmayı 30 Nisan ile 30 Mayıs arasında görülmek üzere erteledi

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:28
Zırhlı Birlikler darbe davasında ara karar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Buna göre mahkeme, darbe girişimi sırasında sanıkların telefonları üzerinden internet kullanım içeriklerinin ilgili makamlardan istenilmesine ve bu konuda bir bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını hazırlayabilmesi için duruşmayı 30 Nisan ile 30 Mayıs arasında görülmek üzere erteledi.

- Mütalaadan

Duruşmanın öğleden önceki kısmında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in de arasında olduğu 40 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Sanıklardan 12'si hakkında da "anayasayı ihlale yardım" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası verilmesini isteyen savcı, 15 Temmuz şehidi Emin Güner ile müşteki Nejmettin Utuş'a yönelik eylemlerden sorumlu tutulan sanıkların da cezalandırılmasını talep etmişti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:28
  1. Ahmet Bican Kırker
  2. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
  5. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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