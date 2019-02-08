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Zırhlı Birlikler darbe davası

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi

08 Şubat 2019 Cuma 20:55
Zırhlı Birlikler darbe davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelere karşı sanıkların ek savunmalarının alındığı duruşmada, 15 Temmuz'da sanık eski binbaşı Özkan Gürkol'un Zırhlı Birlikler kışlasına sivil aracıyla giriş yaptığına dair görüntüler gösterildi.

Söz alan sanık Gürkol, bunun normal bir durum olduğunu, olay tarihinden önce de kışlaya sivil aracıyla giriş yaptığını ileri sürdü.

Sanıklardan Erdal Yetim ise kışla içine sadece plakaları belirlenmiş olan kantin araçlarının girebildiğini, sivil plakalı araçların alınmadığını söyledi.

Diğer bilgi ve belgelere ilişkin sanıkların ek savunmaların alınmasının ardından duruşmaya, gelecek hafta devam edilmek üzere ara verildi.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 20:55
  1. darbe girişimi
  2. FETÖ
  3. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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