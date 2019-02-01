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Zırhlı Birlikler darbe davası

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada tanık sıfatıyla dinlenen Emre Z, tankların yürütülmesi emri üzerine bazı askerlerin tankın önüne geçtiğini, tankın sürücüsü konumundaki teğmenin de "Ben asker arkadaşlarımı mı ezeceğim" diyerek tankı hareket ettirmediğini söyledi

01 Şubat 2019 Cuma 17:17
Zırhlı Birlikler darbe davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Emre Z, olay tarihinde Zırhlı Birlikler'de kursiyer astsubay olarak eğitim gördüğünü, kışlaya gelişinden sonra verilen emirle cephanelik bölgesine gittiğini dile getirdi.

Sanıklardan eski binbaşı Özkan Gürkol'un kışlaya saldırı beklendiği yönünde beyanda bulunduğunu aktaran Emre Z, cephanelik bölgesindeki tank mürettebatının, "Tankın sorumluluğu bizde." diyerek buna karşı çıkması sonucu yaşananlardan şüphelendiğini belirtti.

Gürkol'un, bölgedeki kursiyer askeri personeli tank mürettebatı oluşturacak şekilde eşleştirdiğini, kendisinin de aralarında bulunduğu kursiyerlere tank kullanmayı bilip bilmediklerini sorduğunu anlatan Emre Z, şüphelendiği için bilmediğini söylediğini ifade etti.

Bunun üzerine bir teğmenin tankın içine girdiğini, Gürkol'un tankların yürütülmesi emrini yinelemesi üzerine tank mürettebatının tankın önüne geçtiğini dile getiren Emre Z, teğmenin, "Ben asker arkadaşlarımı mı ezeceğim." diyerek tankı hareket ettirmediğini söyledi.

- "Asker yönetime el koydu"

Tanık Süleyman K, olay günü ulaştırma eri olarak Zırhlı Birlikler'de vatani görevini yaptığını dile getirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam kışla içinde sebebini bilmediği bir hareketlilik yaşandığını, tümene gelen helikopterlerin olduğunu anlatan Süleyman K, darbeci askerlerden birinin, "Hükümet düştü, Erdoğan gitti. Asker yönetime el koydu." ifadelerini kullandığını devre arkadaşlarından birinden duyduğunu bildirdi.

Süleyman K, sanık eski üsteğmen Öztürk Gür'ün darbe girişiminin bastırılmasından sonra kendisine, "Bir şey sorarlarsa gece gördüğün hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyeceksin." dediğini ifade etti.

Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 17:17
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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