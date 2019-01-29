Zırhlı Birlikler darbe davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Abdullah D, olay tarihinde Zırhlı Birliklerde kursiyer olarak eğitim gördüğünü, 15 Temmuz 2016'da izinli olduğu için rutin mesai saatlerinde tümende bulunmadığını aktardı.

Akşam saatlerinde kursiyerlerin kışlaya çağırılması üzerine birliğine katıldığını, neden çağırıldığını bilmediğini belirten Abdullah D, ilerleyen saatlerde bölük astsubayının odasındaki televizyondan darbe girişiminden haberdar olduğunu kaydetti.

Bölük astsubayı odasına sanık eski yarbay Fatih Çubukçu'nun geldiğini ve bölük astsubayı ile Çubukçu arasında kısa bir konuşma geçtiğini anlatan Abdullah D, "Bölük astsubayı Çubukçu'ya, 'Sizin verdiğiniz emirler ile okul komutanının verdiği emirler çelişiyor. Siz silah dağıtın diyorsunuz, okul komutanı (Sefa Alkan) neden dağıttığımı soruyor' dedi. Bunun üzerine Çubukçu, 'Arkadaşlar adam elinde emir yazısı ile gelmiş, arkadaşların bir kısmı şu an nizamiyede, bir kısmı cephanelikte. Emirleri şu an ben veriyorum' dedi. O ana kadar tümende kim ne yapıyor, darbe girişimine destek veren var mı bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Tanık Abdullah D, Çubukçu'nun bölgeden ayrılmasından sonra bazı devre arkadaşlarını aradığını, bölük astsubayı tarafından kursiyerlerin nerede olduğuna dair yoklama yapıldığını, sabah saatlerinde kendisinin de aralarında bulunduğu bazı kursiyerlerin gözaltına alındığını anlattı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.