Zırhlı araçlar sınır hattında! Güvenli bölge için geri sayım
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ve ABD tarafından oluşturulması planlanan 'güvenli bölge' için geri sayım sürüyor. Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulup, iki ülke askerlerinin havadan devriye görevi yapmasının ardından şimdi de teröristlerin silahlarıyla 'güvenli bölge' dışına çıkarılmasıyla karadan devriyelerin başlaması bekleniyor.04 Eylül 2019 Çarşamba 07:40
Suriye'nin kuzeyine kurulacak 'güvenli bölge' için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'nde görevli Türk ve ABD askeri yetkililerinden oluşan heyet, öğleden sonra sınır hattında incelemeler yaptı.
Müşterek Harekat Merkezi çalışmalarının yürütüldüğü Akçakale'deki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan çıkan, Türk ve ABD'li askerlerin taşındığı zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde sınır hattına getirildi.
Askerler sınır hattında incelemelerde bulundu
Akçakale ile Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Abyad kentini birbirinden ayıran hatta ilerleyen konvoydaki askerler, sınır boyunca incelemelerde bulunduktan sonra yeniden Hudut Alay Komutanlığı'na döndü.
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