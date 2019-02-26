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Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 - Trabzonspor: 1(Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ümraniyespor, Trabzonspor’u konuk etti.

26 Şubat 2019 Salı 22:11
Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 3 - Trabzonspor: 1(Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Ümraniyespor, Trabzonspor’u konuk etti. Ümraniyespor, Trabzonspor’u 3-1’lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Yasir’in sol kanattan ortasında kaleci Uğurcan sektirdi. Topu önünde bulan Leandro, meşin yuvarlağı boş filelerle buluşturdu. 1-1


62. dakikada sağ kanattan atağa kalkan Trabzonspor’da Sosa’nın açtığı ortayı müsait pozisyonda Rodallega değerlendirmedi. Kolombiyalı’nın kafa vuruşu yandan auta çıktı.


63. dakikada Hosseini’nin hava topu mücadelesinde ceza alanı içinde Atabey’e yaptığı pozisyon sonrası VAR’a giden hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi.


66. dakikada beyaz noktanın başına gelen Emircan, takımını öne geçiren golü attı. 2-1


71. dakikada Yasir’in ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak’a yaptığı müdahaleye penaltı kararı veren hakem Alper Ulusoy, daha sonra VAR’a giderek kararını iptal etti.


81. dakikada Sosa’nı sağ kanattan ortasında sol çaprazda kontrol eden Nwakaeme’nin kaleye gönderdiği şut, direğin dibinden auta çıktı.


83. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir’in ceza alanına çevirdiği top, kaleci Burak’ı geçerek Nwakaeme ile buluştu. Müsait pozisyonda Nwakaeme’nin kale dibinden yaptığı vuruş üstten auta çıktı.


90+7. dakikada uzun topla kontratağa kalkan Ümraniye’de Atabey, Hüseyin’den sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. 3-1



Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu


Hakemler: Alper Ulusoy xx, Samet Çiçek xx, İbrahim Bozbey xx


Ümraniyespor: Burak xx, Alaaddin xxx, Appindangoye xxx, Merthan xx, Yasir xxx, Muhammed xx, Recep xx (Gökhan dk. 90+9 ?), Serkan xx, Emircan xxx (Vasilogiannis dk. 79 ?), Atabey xxx, Leandro xx (Tarık dk. 85 ?)


Yedekler: Metin, Bahadır, Uğur, Madinda


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Trabzonspor: Uğurcan xx, Kamil Ahmet xx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx, Abdulkadir Parmak xx, Sosa xx, Nwakaeme xxx, Ekuban xx, Yusuf xx (Batuhan dk. 48 x), Rodallega x


Yedekler: Arda, Muzaffer, Murat, Toure, Ali Osman, İbanez


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Leandro (dk. 55) (Ümraniyespor),Emircan (dk. 66 pen.), Atabey (dk. 90+7), Nwakaeme (dk. 35) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Emircan, Muhammed, Burak, Alaaddin (Ümraniyespor), Ekuban (Trabzonspor)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 22:11
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