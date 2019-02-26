Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç devam ediyor)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.
26 Şubat 2019 Salı 20:51
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi.
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