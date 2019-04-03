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Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Akhisarspor’u konuk etti.

03 Nisan 2019 Çarşamba 22:03
Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Akhisarspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Akhisarspor’u konuk etti. Mücadele Akhisarspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52.dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Vasilogiannis’in ceza alanı içinde sağ çaprazdan çektiği şut direğin solundan dışarı çıktı.


63. dakikada Emircan’ın pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Leandro’nun sert şutu üstten auta çıktı.


82. dakikada orta sahada topu alan Manu, sol kanattan ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manu’ya Metin Erol geçit vermedi.


85. dakikada Yasir’in kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa gelişine vuran Timur’un şutunda kaleci Lukac topu güçlükle kornere çeldi.


86. dakikada Manu’nun sağ kanattan açtığı ortada topla penaltı noktasında buluşan Bokila, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-0


Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Mustafa Savranlar xx


Ümraniyespor: Metin xx, Alaaddin xx (Uğur dk. 86 ?), Merthan xx, Tarık xx, Yasir xx, Serkan xx, Muhammed xx, Emircan xx,Vasilogiannis xx (Leandro dk.61 x), Recep xx (Timur dk. 77 ?), Atabey x


Yedekler: Burak, Appindangoye, Bahadır, Diabang


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Akhisarspor: Lukac xxx, Zeki xx, Cocalic xxx (Eray dk. 89 ?), Caner xx, Kadir xx, Aykut xx, Rotman xx, Bilal xx (Sissoko dk. 65 xx), Güray xx (Bokila dk. 71 xx), Regattin xxx, Manu xx


Yedekler: Halil, Fatit, Vrsajevic, Barbosa, Onur, Hasan, Cikalleshi


Teknik Direktör: Cem Kavçak


Gol: Bokila (Dk. 86) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Rotman, Aykut, Sissoko, Bokila (Akhisarspor)

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 22:03
  1. doğa

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