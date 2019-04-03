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Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Akhisarspor’u konuk ediyor.

03 Nisan 2019 Çarşamba 20:55
Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0 - Akhisarspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Akhisarspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada sağ kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Alaaddin’in ortasında Emircan’ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


39. dakikada sol taraftan Regattin’in ortasında Ümraniyespor defansından seken topu alan Güray’ın ceza sahası dışından gelişine çektiği şutta top üstten auta çıktı.


45+1.dakikada Serkan Göksu’nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Lukac kornere çeldi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Mustafa Savranlar xx


Ümraniyespor: Metin xx, Alaaddin xx, Merthan xx, Tarık xx, Yasir xx, Serkan xx, Muhammed xx, Emircan xx,Vasilogiannis xx, Recep xx, Atabey x


Yedekler: Burak, Appindangoye, Timur, Leandro, Bahadır, Uğur, Diabang


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Akhisarspor: Lukac xx, Zeki xx, Cocalic xx, Caner xx, Kadir xx, Aykut xx, Rotman xx, Bilal xx, Güray xx, Regattin xx, Manu x


Yedekler: Halil, Fatih, Vrsajevic, Barbosa, Eray, Onur, Hasan, Sissoko, Bokila, Cikalleshi


Teknik Direktör: Cem Kavçak


Sarı Kart: Rotman (Akhisarspor)

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 20:55
  1. doğa

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