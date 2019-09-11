Ziraat Türkiye Kupası: Tokatspor: 0 - Erbaaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası 2.11 Eylül 2019 Çarşamba 17:12
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Tokatspor, sahasında Erbaaspor’a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Yakup Bakır xx, Mustafa Zıvalı xx, Kerem Kalkan xx
Tokatspor AŞ: Mikail xx, Berkcan xx, Emrah xx, Birkan xx, Abdulbaki xx, Muhammed xx (Hüseyin dk. 68 xx), Yunus Emre xx, Ali Can xx, Eray xx, Ahmet xx (Ahmet Talha dk. 78 ?), Ramazan xx (Umut dk. 61 xx)
Yedekler: Cuma, Yakup, Mahmut, Kadir
Teknik Direktör: Hakan Alpay
Erbaaspor: Furkan xx, Bilal xx, Barış xx (Gürkan dk. 61 xx), Murat xx, Mehmet xx, İsmail xx, Hasan xx (İsmail dk. 46 xx), Mehmet Demirözü xx, Serkan xx (Mükail dk. 77 xx), Oğuzhan xx, Mehmet Tolunay xx
Yedekler: Taylan, Aykut, Berat, Rıdvan
Teknik Direktör: Ferhat Timoçin
Goller: Oğuzhan (dk. 78), Murat (dk. 86) (Erbaaspor)
Kırmızı kart: Berkcan (dk. 64) (Tokatspor)
Sarı kartlar: Muhammed, Eray (Tokatspor), Mehmet, Murat, Serkan, Gürkan (Erbaaspor)
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