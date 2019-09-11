Ziraat Türkiye Kupası: Nevşehir Belediyespor: 0 - Osmaniyespor FK: 1 Ziraat Türkiye Kupası 2.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Nevşehir Belediyespor sahasında Osmaniyespor FK’ya 1-0 yenilerek kupaya veda attı.



Stat: Gazi

Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Mehmet Gökhan Ceylan xx, Ferhat Çalar xx

Nevlehir Belediyespor: Murat Demir x, Muhammed Ali Kurt x, Tolgahan Mulla Çiçek x, Emre Gemici x, Emre Fırtına x (İlker dk. 72 x), Muhammed Emin Balcılar x (Ergün dk. 64 x), Onur Ural x, Muhammet Aran x, Savaş Yılmaz x, Yasin Dülger x, Tugay Yıldırım x (Ozan dk. 58 x)

Teknik Direktör: Ergün Aytekin

Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Semih Üstün xx, Buğrahan Baran xx (Deniz dk. 73 xx), Hamit Bayraktar xx, Cihad Ateş Taşkın x, Vedat Saygı xx, Tevfik Şanver xx, Yasin Çakaloğlu xx, Onur Kızıltaş xx, Hasan Aktürk xx (Furkan Demir dk. 61 xx)

Gol: Hamit Bayraktar (dk. 50) (Osmaniyespor)

Sarı kartlar: Muhammed Ali Kurt, Ozan Kılıçoğlu, Tolgahan (Nevşehir Belediyespor), Onur, Alp, Yasin (Osmaniyespor)

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