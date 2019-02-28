Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı) Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kasımpaşa, sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kasımpaşa, sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Trezeguet’in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Koita’nın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Milan Lukac meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada Josue’nin ara pasında defansın arkasına sarkan Zeki Yavru sağ taraftan ceza sahası içine girdi. Zeki’nin pasında sol tarafta topu alan Barbosa, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

37. dakikada sağ kanatta bulunan Veysel’in ara pasında Trezeguet ceza sahası içi sağ tarafında topla buluştu. Trezeguet’in son çizgiye inerek verdiği pasta içeride boşta olan Koita’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Metin xx, Murat Ergin Gözütok xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Josue Sa xx, Ben Youssef xx, Karim Hafez xx, Tarkan Serbest xx, Pavelka xx, Hajradinovic xx, Khalili xx, Trezeguet xx, Koita xx

Yedekler: Eray, Scuffet, Veigneau, Özgür, Sadiku, Hasan, İlhan, Uğurcan, Azad, Perica

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Akhisarspor: Milan Lukac xx, Zeki xx, Musa xx, Cocalic xx, Kadir xx, Rotman xx, Serginho xx, Regattin xx, Josue xx, Barbosa xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Halil, Gökmen, Caner, Bilal, Aykut, Onur, Sissoko, Manu, Göksu, Bokila

Teknik Sorumlu: Cem Kavçak

Goller: Koita (dk. 37) (Kasımpaşa), Barbosa (dk. 18) (Akhisarspor)

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