Ziraat Türkiye Kupası: Karşıyaka: 0 - Muğlaspor: 0 Ziraat Türkiye Kupası 2.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Karşıyaka sahasında Muğlaspor’u konuk etti. Normal süresi ve uzatmalarda gol sesi çıkmazken, karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltılarda rakibini 4-2 yenen Muğlaspor tur atlayan taraf oldu.





Stat: Atatürk

Hakemler: Mehmet Güngör xx, Burak Celep xx, Furkan Yaman

Karşıyaka: Efe xx, Mustafa xx, Cenk xx, Cihan xx, Burak xx, Arif xx, Batuhan xx (Hakan dk. 62 x), Barış xx (Anıl dk. 105 x), Harun xx (Mustafa dk. 46 x), Görkem xx (Fatih dk. 67 x), Doğukan xx

Teknik Direktör: Mesut Toros

Muğlaspor: Yunus Emre xx, Çağlayan xx, Mustafa xx, Ahmet xx (Anıl dk. 81 x), Adem xx (Ercan dk. 90 x), Savaş xx, Ramazan xx (Rıdvan dk. 64 x), Murat Can xx, Batuhan xx, Muhammed xx (Osman dk. 113 x), Sami Can xx

Teknik Direktör: Hasan Şermet

Sarı kartlar: Cihan, Arif, Fatih (Karşıyaka), Adem, Muhammed (Muğlaspor)

Penaltılar:

Atanlar: Mustafa Aşan, Cenk (Karşıyaka), Ercan, Murat Can, Batuhan, Rıdvan (Muğlaspor)

Kaçıranlar: Hakan, Arif (Karşıyaka)

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