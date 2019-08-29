Ziraat Türkiye Kupası: Kars 36 Spor: 1 - Ardahan Hoçvan Spor: 0 Ziraat Türkiye Kupası 1.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Tur karşılaşmasında Kars 36 Spor, sahasında Ardahan Hoçvan Spor’u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.



Stat: Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm

Hakemler: Sinan Özcan xxx, Soner Akgün xxx, Ertan Başdağ xxx

Kars 36 Spor: Seygun xxx, Barış xx, Eyyüp xx, Barış Büyükkaya xxx, Oktay xx, Batuhan xx, İbrahim xxx, Tolga xxx, Ufuk xx (Ahmet dk. 81 ?), Mahmut xxx

Teknik Direktör: Mehmet Şaşmaz

Ardahan Hoçvan Spor: Kemal xxx, Emre xx, Emre Şipal xx, Ali x, Mücahit xx, Emre Adıgüzel xxx, Eyyüp x, Emin x (Mazlum dk. 45 x), Hasan xx, Oktay xx, (Burak dk. 85 ?), Ziya xxx

Teknik Direktör: Muhsin Yılmaz

Gol: Tolga Değirmenci (dk. 20)

Sarı Kartlar: Emre Adıgüzel, Hoçvan, Mahmut (Kars 36 Spor)

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