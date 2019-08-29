Ziraat Türkiye Kupası: Karaman Belediyespor: 1 - Bucak Belediye Oğuzhanspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Karaman Belediyespor, Bucak Belediye Oğuzhanspor’u sahasında 1-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Kemal Kaynaş Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan maça taraftarlar büyük ilgi gösterirken, Karaman Valisi Fahri Meral ile Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da tribündeki yerini aldı. Ev sahibi takım Karaman Belediyespor, taraftarının da desteği ile maça hızlı başladı. Ev sahibi takım maçın ilk yarısında bulduğu pozisyonları gole çeviremezken, her iki takım da soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. Maçın ikinci yarısına da Karaman Belediyespor, yine hızlı başladı. Maçın 55. dakikasına gelindiğinde sağ kanatta topla buluşan Barış, önündeki rakibini de çalımladıktan sonra ceza sahasının çaprazından düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın son dakikalarında her iki takım da buldukları pozisyonları gole çeviremedi ve maç Karaman Belediyespor’un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

Maç sonunda Karaman Belediyesporlu futbolcular tribünlere gelerek galibiyet sevincini taraftarıyla kutladı.