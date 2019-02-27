Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor) Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 25 dakikası sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü ile geçildi.

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