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Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 0 - Galatasaray 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 0 - Galatasaray 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakika sağdan Mehmet Tayfun’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mirkan Aydın’ın şutu direkten döndü.


21. dakikada sol kanattan Emre Taşdemir’in ortasında cezası sahası içinde topu alan Muğdat’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.


26. dakikada Selim’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Sönmez’in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Savranlar xx


Hatayspor: Ömer Alıcı xx, Yasin Güreler xx, Soner Örnek xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Kubilay Sönmez xx, Gökhan Karadeniz xx, Mirkan Aydın xx, Hamiodu Maiga xx, Sadi Karaduman xx, Selim Ilgaz xx, Dmytro Korkishko xx


Yedekler: Süleyman Çamlıca, Hamza Gür, Bakary Nimaga, Sadio Diallo, Murat Paluli, Özgür Kazar, Caner Hüseyin Bağ


Teknik Direktör: İlhan Palut


Galatasaray: İsmail Çipe xx, Mariano xx, Ahmet Çalık xx, Semih Kaya xx, Emre Taşdemir xx, Donk xx, Selçuk İnan xx, Emre Akbaba xx, Yunus Akgün xx, Sinan Gümüş xx, Muğdat Çelik xxx


Yedekler: Batuhan Şen, Ndiaye, Ömer Bayram, Onyekuru, Kostas Mitroglou, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Maicon, Celil Yüksel


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Muğdat Çelik (dk. 21) (Galatasaray)


Sarı kart: Yasin Güreler (Hatayspor)

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
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