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Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Göztepe evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 23:01
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Göztepe evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kaybeden Göztepe, 90 dakikayı 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı vuruşlarına geçildi. Penaltı atışlarında Göztepe’yi 5-3 yenen Malatya temsilcisi yarı finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.



Maçtan dakikalar: (İkinci yarı)


51. dakikada Berkan’ın sol çizgiden ön direğe yaptığı ortada Ghilas’ın şutu direkten oyun alanına geri geldi.


57. dakikada Eren Tozlu’nun pasında penaltı noktasında topla buluşan Aleksic’in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.


73. dakikada Berkan’ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Jerome kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0


105. dakikada rakip ceza sahasına sokulan Serdar rakibini geçip şutunu çekti, top az farkla dışarı çıktı.


114. dakikada Halil’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ngando’nun vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: Bornova


Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Deniz Caner Özaral xx


Göztepe: Beto xx, Tayfur xx, Titi xx, Kadu xx, Berkan xx, Alpaslan xx (Borges dk. 62 x), Castro xx, Yasin xx (Jerome dk. 69 x), Serdar xx, Deniz xx (Halil dk. 101 x), Ghilas xx (Ngando dk. 85 x)


Yedekler: Göktuğ, Gouffran, Gassama, Grillo, Yalçın, Erol Hakan


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Sincere xx, Mustafa xx, Bülent xx, Murat Yıldırım xx, Guilherme xx, Ahmed xx, Aleksic xx, Barış xx (Ömer dk. 57 x) (Buğra dk. 91 x), Eren xx (Pereira dk. 69 x)


Yedekler: Farnolle, Seref, Murat, İsmail, Dia, Hüseyin, Berkan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Jerome (dk. 73) (Göztepe)


Penaltılar:


Atanlar: Borges, Serdar, Ngando (Göztepe), Guilherme, Aleksic, Pereira, Buğra, Ahmed (Yeni Malatyaspor)


Kaçıranlar: Titi (Göztepe)


Sarı kartlar: Tayfur, Serdar (Göztepe), Ahmed, Guilherme, Chebake, Mustafa (Evkur Yeni Malatyaspor)

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 23:01
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