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Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor konuk ediyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 20:58
Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Deniz’in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Ghilas’ın şutunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.


35. dakikada Eren’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic’in sert vuruşunda Beto topu kornere çeldi.


42. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Berkan’ın ortasında ceza sahası içinde Deniz’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Bornova


Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Deniz Caner Özaral xx


Göztepe: Beto xx, Tayfur xx, Titi xx, Kadu xx, Berkan xx, Alpaslan xx, Castro xx, Yasin xx, Serdar xx, Deniz xx, Ghilas xx


Yedekler: Göktuğ, Borges, Halil, Gouffran, Ngando, Gassama, Grillo, Yalçın, Jerome, Erol Hakan


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Sincere xx, Mustafa xx, Bülent xx, Murat Yıldırım xx, Guilherme xx, Ahmed xx,Aleksic xx, , Barış xx, Eren xx


Yedekler: Farnolle, Seref, Ömer, Pereira, Murat, İsmail, Buğra, Dia, Hüseyin, Berkan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kartlar: Tayfur (Göztepe), Ahmed (Evkur Yeni Malatyaspor)

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 20:58
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