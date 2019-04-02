Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.Y.Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor) Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray sahasında E.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray sahasında E.Y.Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 25. dakika golsüz eşitlikle geçildi.

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