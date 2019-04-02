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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti.

02 Nisan 2019 Salı 22:07
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Belhanda’nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Marcao’nun kafa vuruşunda top auta çıktı.


60. dakikada Donald’ın pasında kontratağa çıkan Malatyaspor’da Kamara’nın ceza alanı içine girer girmez çektiği şut Muslera’da kaldı.


71.dakikada orta sahadan topu uzaklaştırmak isteyen Luyindama’nın ayağını kontrolsüz şekilde açması sonucunda Guilherme yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, pozisyon sonucun Luyindama’ya direkt kırmızı kart vererek oyun dışına attı.


74. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Diagne’nin rakibini ekarte ederek çektiği sert şutu, Farnolle iki hamlede kontrol etti.


90+4. dakikada Kamara’nın penaltı noktası üzerinden çekmeye çalıştığı şutu Galatasaray savunması son anda engelledi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx


Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Marcao xx, Luyindama xx, Emre Taşdemir xx, Ndiaye xx, Fernandao xx (Emre Akbaba dk. 63 x), Feghouli xx, Onyekuru xx (Sinan Gümüş dk. 83 ?), Belhanda x, Diagne x (Ahmet Çalık dk. 78 x)


Yedekler: İsmail, Selçuk, Linnes, Donk, Ömer, Semih, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


E.Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Mustafa Akbaş xx, Bülent xx, Murat xx, Donald xx, Aleksic xx, Adem Büyük xx (Koukossa dk. 89 ?), Guilherme x (Ahmed Ildız dk. 79 x), Ömer x ( Kamara dk. 57 x)


Yedekler: Abdulsamed, Eren, Pereira, Erkan, Robin Yalçın, Rahman, Dia


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kırmızı Kart: Luyindama (dk. 71) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Belhanda, Nidaye (Galatasaray), Ömer Şişmanoğlu, Guilherme, Aleksic, Mustafa, Mina(E.Yeni Malatyaspor)

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 22:07
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