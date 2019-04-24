Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı) Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Akhisarspor, sahasında Ümraniyespor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Akhisarspor, sahasında Ümraniyespor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Zeki’nin havadan ara pasında ceza sahası içerisinde topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Barbosa’ya pas çıkardı. Barbosa’nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

28. dakikada Bilal’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topu kaleci Burak, yumruklayarak kornere çeldi.

36. dakikada Barbosa’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ümraniyespor savunması topu kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı ceza yayının hemen önünde Bilal kontrol etti. Bu oyuncunun yerden şutunda meşin yuvarlak kale önündeki Cikalleshi’nin önünde kaldı. Topu kontrol eden Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0





Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Akhisarspor: Fatih xx, Kadir xx, Caner xx, Lopes xx, Zeki xx, Sissoko xx, Regattin xx, Barbosa xx, Bilal xx, Vrsajevic xx, Cikalleshi xxx

Yedekler: Lukac, Halil, Aykut, Eray, Güray, Onur, Manu, Musa, Serginho, Bokila

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Ümraniyespor: Burak x, Yasir xx, Tarık x, Timur xx, Alaaddin xx, Serkan xx, Muhammed xx, Bahadır xx, Recep xx, Leandrinho x, Atabey x

Yedekler: Metin, Emircan, Madinda, Birol, Uğur, Vasilogiannis, Diabang

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Gol: Cikalleshi (dk. 36) (Akhisarspor)

Sarı kartlar:Tarık, Serkan (Ümraniyespor)

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