Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1 Ziraat Türkiye Kupası 2.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda Kocaelispor, sahasında ağırladığı Gölcükspor’u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Kocaeli

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Mert Baykal xx, Emre Küçük xx

Kocaelispor: Volkan Mert Korkmaz xx, Fatih Adıgüzel xx, Mert Yavuz xx, Gökdeniz Bayrakdar xx, Sefa Narin xx, Kerem Yıldırım xx, Gökay Eser xx, Onur Öztonga xx, Mutlu Aksu Doğan xx (Muhammed Yusuf Aygün dk. 89 ?), Rıza Altıntaş xx, Tolga Armağan xx (Burak Süleyman dk. 66 xx)

Gölcükspor: Metehan Bakkallar xx, Ali Mert Işık xx, Erdem Korkmaz Güner xx, Furkan Özyapı xx (Efkan Kargoğlu dk. 83 ?), Batuhan Boyoğlu xxx, Evren Kilarci xx, Alihan Bel xx (Oktay Top dk. 66 xx), Sercan Bıyıklı xx, Ömürcan Yıldırımlı xx, Tayfun İkiz xx, Emir Süleyman Öztürk xx (Çağkan Çakır dk. 66 xx)

Goller: Batuhan Boyoğlu (dk. 10) (Gölcükspor), Mutlu Aksu Doğan (dk. 49), Rıza Altıntaş (dk. 62), Gökdeniz Bayraktar (dk. 82) (Kocaelispor)

Sarı kart: Batuhan Boyoğlu (Gölcükspor)

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