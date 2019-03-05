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Ziraat Odası Yıldırımtepe ile devam dedi

Ziraat Odası Başkanlığının 26.

05 Mart 2019 Salı 09:13
Ziraat Odası Yıldırımtepe ile devam dedi

Ziraat Odası Başkanlığının 26.Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleşti.


Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen genel kurulda çiftçilere hitap eden Vali Pehlivan kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Çiftçiliğin insanlık tarihinin en eski mesleği olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “Çiftçilik insanlık tarihi kadar kadim bir meslektir. İlk insanın öğrendiği ilk meslek çiftçiliktir. Bu bağlamda dünya ve insanlık tarihinin oluşumunda, şekillenmesinde, insanların topluluk halinde yerleşik hayata geçmesinde, toprakların, coğrafyaların yurt edinilmesinde, ülkelerin, devletlerin oluşmasında, çiftçiliğin ve üreten çiftçilerin önemli fonksiyonları, katkıları olmuştur. Çiftçilik faaliyetleri neticesinde üretilen ürünlerin şüphesiz insanlığın yaşamını idame ettirmesi bağlamında çok büyük bir önemi ve değeri bulunmaktadır. Dünya teknolojik anlamda gelişiyor, ilerliyor.


Bu gelişmeler hangi boyuta ulaşırsa ulaşsın çiftçilik hep var olmuş ve bundan sonra da var olmaya devam edecektir. Çünkü hayatın temelinde ve devamlılığının sağlanmasında çiftçilik faaliyetleri ve bunun neticesinde üretilen, insanların tüketimine, faydasına sunulan tarımsal ve hayvansal gıda maddeleri vardır.” dedi.


Vali Pehlivan, tarihte milletlerin yerleştiği toprakları yurt edinme süreçlerinde de çiftçilerin önemli vazifeler üstlendiğini belirterek, “Anadolu’yu da içine alan Mezopotamya tarihçiler tarafından insanlığın ilk yerleşim alanlarından kabul edilmektedir. Bu topraklar üzerinde milletimizin kurduğu birçok devlet vardır ve bunlardan birisi de Osmanlı Devleti’dir.


Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda, yükselişinde ve cihan devleti olmasının temelinde çiftçiliğe dayalı olan Tımar Sistemi’nin çok büyük bir rolü olmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen kurtuluş mücadelesinde çiftçilerimiz cepheye koşan kahramanlarımızdan olmuşlardır. Milli Mücadele’nin asli unsurlarındandır çiftçilerimizdir. Asker olarak cephede bire bir çarpıştığı gibi cephe gerisinde ürettiği ürünleri cephede savaşan askerlerimize ulaştırmak suretiyle gerekli lojistik desteği sağlamıştır. Milli mücadelelerin en son örneği olarak aziz milletimizin her kesimi gibi çiftçilerimiz de 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında durmuş, vatanperver emektar çiftçilerimiz, devletin imkanlarını kullanarak ne yazık ki milletin üzerine bomba yağdırmak cüretiyle havalanan uçakların görüşünü, ilerleyişini engellemek adına tarlasındaki mahsulü yakıp duman çıkarmak suretiyle bu hain darbe girişimini engelleme maksadıyla takdire değer bir tavır, saygın bir duruş sergilemiştir.


Atatürk’ün dediği gibi ‘Çiftçi milletin efendisidir.’ Zira, eli toprağa değen, emektarlık, cefakarlık kelimesinin içini tam manasıyla dolduran çiftçilerimizin bizzat kendisidir. Burada bulunan herkes fiilen çiftçilik yapmakla veya ben de dahil çiftçilikle uğraşan bir aileden gelmektedir. Çiftçi evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Çiftçilerimiz, vatan toprağını kendi elleriyle özveriyle işleyip değer üreten fedakar insanlardır.” diye konuştu.


Kurulda Belediye Başkanı Mete Memiş ile Başkanlık Adayları Abuzer Yıldırımtepe ve Tevhit Uğurlu’da birer konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.


Protokol misafirlerin ayrılmasının ardından başlatılan oy verme işleminin sonunda 181 delegeden 152’sinin oyunu alan mevcut başkan Abuzer Yıldırımtepe yeniden oda başkanı olarak seçildi.


Bayburt Ziraat Odası Başkanlığı 26. Olağan Genel Kurulu Toplantısı’na Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, İL Emniyet Müdürü Sezayi Er, İL Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Defterdar Yüksel Ertekin, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Muhtarlar ile çok sayıda çiftçi katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 09:13
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