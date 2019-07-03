Ziraat Odası Başkanlarından Başkan Aras’a ziyaret

Bodrum Ziraat Odası Başkanlığı’nın ev sahipliğinde aylık koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştiren Muğla genelindeki Ziraat Odası Başkanları toplantı sonrası Bodrum’un yeni Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret ederek hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Muğla Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ ve koordinasyon kurulu üyesi diğer ilçelerin Ziraat Odası Başkanları ziyarette Aras’a görevinde başarılar diledi. Ziraat Odaları Muğla İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, “31 Mart yerel seçimlerinde Muğla’nın değil, tüm dünyanın göz bebeği Bodrum’da Belediye Başkanı seçildiniz. Bodrum her ne kadar turizm kenti olarak bilinse de özellikle narenciye konusunda Muğla’nın ve Türkiye’nin en önemli kenti. Son yıllarda turistik tesis için narenciye bahçeleri yok edilmeye çalışılsa da Bodrum’un en önemli markasından birisi de Mandalinasıdır. Bu değerin gelecek kuşaklara aktarılmasında sayın Başkanımızın çok hassas olduğunu biliyoruz. Bu konuda kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras güçlü Türkiye olmanın en önemli temel taşının üretim olduğunu, bu nedenle Ziraat Odaları’nın kırsaldaki çiftçilerin üretim çalışmalarına ve haklarına sahip çıkması anlamında önemli görevler üstlendiklerini söyledi.