Ziraat Odası Başkanlarından Ankara ziyareti

Bodrum’da gerçekleştirilen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından Ankara’ya giden oda başkanları, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı genel başkanlığa tekrar seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Oda başkanları Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü’yü de ziyaret etti.

Genel Başkan Bayraktar’ı ziyaretinde Bodrum’da gerçekleştirilen koordinasyon kurulu toplantısında alınan kararlar ve çiftçilerin sorunlarını genel başkana ilettiler. Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, “Oda başkanlarımız ile Bodrum’da gerçekleştirdiğimiz toplantıda çiftçilerimizin yaşadıkları sorunları tespit ettik. Yerelde çözebileceğimiz sorunları yerel yetkililere ilettik. Yerelde çözülmesi mümkün olmayanları da Sayın Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’a elden ilettik. Ayrıca yapılan seçimlerde tekrar Genel Başkanlığa seçilen başkanımıza da yeni dönem için hayırlı olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

TZOB Genel Başkanından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü’yü de ziyaret ettiklerini belirten Menteşe Ziraat Odası ve Muğla İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Baştuğ, “Çiftçilerimizin üretimde yaşadıkları sıkıntıların çözümü için en yetkili makamlara bu sorunları aktarmak bizim görevimiz. Çiftçilerimizin haklarının korunması, üretimde önlerine çıkan engellerin kaldırılması yönünde Sayın Genel Müdürümüz ile istişarede bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. İnşallah taleplerimiz en kısa zamanda çözüme kavuşur” dedi.