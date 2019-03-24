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Ziraat Odası Başkanı Şahan Bakan Pakdemirli’nin gelişini değerlendirdi

Ziraat Odası Adıyaman Şube Başkanı Salih Şahan, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Adıyaman’a gelişini değerlendirdi.

24 Mart 2019 Pazar 14:32
Ziraat Odası Başkanı Şahan Bakan Pakdemirli’nin gelişini değerlendirdi

Ziraat Odası Adıyaman Şube Başkanı Salih Şahan, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Adıyaman’a gelişini değerlendirdi.


Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Adıyaman’a gelmesini değerlendirerek açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, “Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere bir çok bürokratın ve milletvekillerimizin, sivil toplum kuruluşları başkanlarının ve çiftçilerin katıldığı toplantıda Adıyaman tarımı ve sorunları masaya yatırıldı. Odamız bünyesinde yapmış olduğumuz bu toplantı ilimiz tarımının her kesiminde yaşanılan sorunları Tarım Bakanımıza ve ilgili daire başkanları ve genel müdürlere direk iletme imkanı bulduk. Başta sulama, sarmalık kıyılmış tütün, sulamada kullanılan enerji bedeli, kenevir ve diğer konularda yaşamış olduğumuz sorunlarımızı ilettik. Tarım Bakanımız salondaki Haziran’a bazı konularda Adıyaman’a açıkça bir haksızlık yapıldığını dile getirmesi ve bu haksızlığı gidermek için çalışılacağını söylemesi bizi rahatlattı. Ödenek yetersizliği yüzünden barajlarımızın yapım işlerinde ve ihale süreçlerinde yavaşlama oluyor. Tarım bakanımızdan barajlarımız ile ilgili ödeneklerin arttırılacağı sözünü aldık. Bununla beraber sarmalık kıyılmış tütün yönetmeliğinin çok kısa sürede yayımlanacağını ve ayrıca vergi boyutunu Maliye Bakanlığınca görüşüleceğini dile getirdi.Bankalarda kredi alma şartlarının oldukça ağır olduğunu söyledik. Bununla birlikte özellikle bahçe tesisinde ve ağaçlandırmalarda kullanılan 15 yıllık kredilerin tekrar verilmesinin önemini vurguladık. Sigara paketlerinde yerli tütün oranının arttırılacağı müjdesini de bakanımızdan aldık.


Toplantımızda dile getirilen tüm sorunların çözümünün takipçisi olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:32
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