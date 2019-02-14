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Ziraat Odası Başkanı Kılıç’tan Kaymakam Yalçın’a ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:43
Ziraat Odası Başkanı Kılıç’tan Kaymakam Yalçın’a ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın’ı makamında ziyaret etti.


Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte Kaymakam Emre Yalçın’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyarette konuşan Tahsin Kılıç, Kaymakam Emre Yalçın’ın ilçede yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek, ilçenin gelişmesi için kendilerine düşen görevleri de yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti. Başkan Kılıç, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Malazgirt merkez ve bağlı köylerimizde tarımın gelişmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yapılan Malazgirt Ziraat Odası seçimleri için bizlere Malazgirt Kültür Merkezini tahsil eden Kaymakamız Emre Yalçın’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.


Kaymakam Emre Yalçın ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve yeni yönetimine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:43
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