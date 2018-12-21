Ziraat Katılım ve konut sektörü arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım, aktif olarak kredili olarak çalıştığı firmalarından konut satın alacak müşterilere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinde önemli bir role sahip olan konut sektörü, bünyesinde barındırdığı istihdam ve etkilediği alt sektörler yanında, ülke ekonomisinin büyüme ivmesi ve yatırım potansiyellerine etkisi ile önemli bir sektör konumunda bulunuyor.

Ziraat Katılım, kuruluş misyonunun bir gereği olarak, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en uygun koşullarda karşılamayı kendisine bir görev biliyor.

Ziraat Katılım, bugün itibarıyla hem banka ile kredili çalışmakta olan konut üreticisi firmaların hem de bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında halihazırda Ziraat Katılım’ın aktif olarak kredili olarak çalıştığı firmalarından konut satın alacak müşterilere aylık yüzde 0,98 kar oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut finansmanı kullanma imkanı sunulacak.

Banka tarafından yapılan çalışma neticesinde konut finansman oranı aylık 1,78 olarak belirlendi. Kampanyaya dahil olacak konut üreticileri, finansman maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde, müşterilere finansman oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacak.

Ziraat Katılım, köklü kurumsal kültürün yansıması olan değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda, reel ekonomiye katkıyı artırmak ve bireylere uygun koşullarda finansman sağlamak için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Katılım bankacılığını yaygınlaştırma misyonuna sıkıca bağlı kalarak projelere kararlılıkla devam eden Ziraat Katılım, nihai hedefleri olan Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmeye ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye devam edecek.