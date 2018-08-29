Ziraat Katılım konut kredi oranları ne? Ziraat Katılım konut kredi tutarı | Ziraat Katılım bankası konut kredisi hesaplama

Ekonomiyi canlandırmak için konut alacak vatandaşlara son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gayrimenkul sektörünün önde gelen firmaları konutta büyük kampanya başlattı. Buna göre, konut alacak vatandaşlar uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Peki katılım bankalarının konut kredi oranları ne oldu? Ziraat Katılım konut kredi oranlarında son durum ne? Ziraat Katılım'dan 100 bin TL konut kredisi çeken vatandaş ne kadar aylık taksit tutarı ne?

Ziraat Katılım 100.000 TL’lik 120 ay konut kredisi alan bir kişinin ödeyeceği konut kredi tutarı hesaplama

Aylık taksit tutarı

2.080,60

Ödenecek Toplam Tutar

249.672,00 TL

Aylık Kâr Oranı

% 1,85