Ziraat Fakültesi Bilecik tarımının lokomotifi olacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senato üyeleri, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Aşağıköy mevkiinde faaliyet gösteren tarımsal uygulama ve araştırma alanını ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ile birlikte alana gelen Senato üyeleri, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Mut, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut ile fakülte öğretim elemanları tarafından karşılandı.

Prof. Dr. Mut, Senato üyelerine tarımsal uygulama ve araştırma alanının genel yapısı, hizmet binası içinde yeni kurulan ve kullanıma açılan laboratuarlar, tohumluk odası, hızlı ıslah ve iklim odası, farklı bitkilerde yapılan ıslah, adaptasyon, demonstrasyon çalışmaları, yeni kurulan asma ile ahududu, böğürtlen, dut, frenk üzümü, hünnap ve goji berry’den oluşan üzümsü meyveler bahçesi, tohumluk tescil ve sertifikasyon merkezi tarafından gönderilen yonca, korunga gibi yem bitkileri tescil denemeleri ve seralar hakkında merkezde yürütülen ve yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ise, önemli bir tarımsal potansiyele sahip olan Bilecik bölgesinde zirai faaliyetlerin gelişmesinde fakültenin lokomotif görevi üstlenmesini hedeflediklerini söyledi.