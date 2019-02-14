0553 313 94 23

Ziraat Bankası üye iş yeri ve POS işlemlerinde yeni dönem

Ziraat Bankası, üye iş yeri müşterilerine kredi kartı komisyonlarında yüzde 0,85'e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapmak suretiyle kredi kartlarında yüzde 50'ye, banka kartlarında yüzde 75'e kadar maliyet avantajı sağladı

14 Şubat 2019 Perşembe 14:32
Ziraat Bankası üye iş yeri ve POS işlemlerinde yeni dönem

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, üye iş yeri ve POS komisyonlarında maliyet avantajı sağlayan yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kartı ve banka kartını "Ziraat Bankkart" markasıyla tek kartta toplayan banka, şimdi de üye iş yerlerine önemli avantajlar sağlayacak bir uygulamaya imza attı.

Uygulama ile banka, üye iş yeri ağını genişleterek, hem kartlı ödeme sistemleri pazarındaki payını artırmak hem de mevcut pazarı büyütmek amacıyla üye iş yeri ve POS komisyon oranlarında indirime gitti.

Böylelikle Ziraat Bankası, üye iş yeri müşterilerine kredi kartı komisyonlarında yüzde 0,85'e, banka kartlarında ise yüzde sıfıra kadar indirim yapmak suretiyle kredi kartlarında yüzde 50'ye, banka kartlarında yüzde 75'e kadar maliyet avantajı sağlamış oldu.

Yeni komisyon oranları tüm sektörler için geçerli olacak ve 15 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Bankanın bu girişimiyle küçük esnaftan büyük ölçekli işletmelere kadar 3,2 milyon iş yerinin temel maliyetlerinden biri olan üye iş yeri ve POS komisyonlarında yeni bir dönem başladı.

Uygulamanın, ticari hayatta önemli bir yere sahip olan başta esnaf, KOBİ olmak üzere tüm üye iş yerlerine maliyet avantajı sağlanmasının yanı sıra tüketicilere de fiyat indirimi olarak yansıyacağı düşünülüyor. Yeni komisyon oranlarının ayrıca, banka kartını sadece ATM'den nakit çekimde kullanılan bir kart olmaktan çıkararak alışverişte de kullanılmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Ziraat Bankası üye iş yeni komisyon oranları şöyle:

Banka Bazında KartTipi

Üye İş yeriKomisyonu

Ziraat Bankası BankaKartları

% 0

Ziraat Bankası KrediKartları

% 0,85

Tek Oran(TümBankaların Kartları)

% 1,70


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:32
  1. Bankacılık Sektörü
  2. POS
  3. ziraat bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Özer kabri başında anıldı
    1. Şehit Özer kabri başında anıldı
    2. "Yürütürsek adam değiliz dedik, betona..
    3. Denetimli Serbestlik şartları..
    4. Duruşma sonrası öfkeli kadın bebeğini..
    5. PFDK’dan Soldado’ya 1 maç ceza
    6. Özgecan’ın annesi: "Kadın cinayetleri..
    7. Narko Timsah operasyonunda gözaltına..
    8. Ev hanımıydı, önce patron sonra..
    9. Cumhur İttifakından Kula’da gövde..
    10. Isparta’da Seçim Güvenliği Toplantısı
    11. Atıcılık turnuvası
    12. Ufuk Sarıca'dan Pınar Karşıyaka..
    13. Evlenmek için Sevgililer Günü'nü..
    14. THY: "İstanbul Havalimanı’na ortaklık..
    15. Çaldığı 700 kilo bakır kabloyu satmak..
    16. Vatandaşlara kritik uyarı: Bodrum ve..
    17. 'İstabul Havalimanı' ve 'ortaklık'..
    18. Mehmet Akif İnan, Eğitim Bir Sen’in..
    19. Devrek Ziraat Odasında nöbet değişimi
    20. "NATO Afganistan'da ortaklaşa karar..
    21. Bilecik’te trafik kazası, 1 kişi..
    22. Belediyenin tiyatro ekibi belgeselde..
    23. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    24. Sevgililer Gününde Şehitkamil’de 50..
    25. Vali Deniz Selendi’de incelemelerde..
    26. 14 Şubat’ta nikah salonuna hücum..
    27. Bitlis’te fırın denetimi
    28. GTO’dan mesleki yeterlilik protokolü
    29. İstanbul Emniyet Müdürlüğü: "İnfaz..
    30. Bursaspor altyapısından Sevgililer..
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Canlı yayında açıkladı: Davutoğlu parti kuruyor! Gül ve Babacan...
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı