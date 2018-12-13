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Ziraat Bankası tarımsal kredileri yeniden vadelendiriyor

13 Aralık 2018 Perşembe 15:58
Ziraat Bankası tarımsal kredileri yeniden vadelendiriyor

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası tarımsal kredileri uygun faiz oranıyla yeniden vadelendiriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası tarafından, Bakanlar Kurulu kararları kapsamında tarımsal kredi kullandırılan ve geçici olarak gelir-gider dengesi olumsuz etkilenen üreticilerin, tarımsal faaliyetlerinin devamını teminen vadesi 30.06.2019 tarihine kadar olan işletme ve yatırım kredileri vade tarihinden itibaren 12 aya kadar vadelendirilebilecek.

Açıklamaya göre, müşterilerin yeniden vadelendirilen tutar dışında kalan kredi bakiyesi, eski faiz oranı ve vade yapısıyla aynen devam ederken, yeniden vadelendirme dönemi için yıllık yüzde 11 faiz uygulanacak. Böylelikle üreticiler piyasa koşullarının altında faiz oranları ile tarımsal faaliyetlerine devam etme imkanına kavuşacak.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 15:58
  1. ziraat bankası

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