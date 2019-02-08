Ziraat Bankası Seracılık Kredi Paketi nedir?

Ziraat Bankası’ndan saracıları sevindirecek müjde son dakika geldi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Seracılık Paketi’ni açıkladı. Ziraat Bankası Seracılık Paketi nedir?

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, seracılık sektörüne ilişkin paket kapsamında bütün amacın kapasiteyi ve verimliliği artırmak olduğunu ifade etti. Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kerdisi vereceğiz." dedi. Aydın sözlerine şöyle devam etti: "14 ay vadeli işletme kredisi vereceğiz. 10 milyon TL'ye kadar yatırımlarda hazine desteği var. Ürün bütçelerimizi güncelledik, Piyasa koşullarına uygun hale getirdik. 2020 yılına kadar devam edilecek. Bugünden itibaren kredi uygulaması başlamıştır. Seracılık kredi paketi 2 yıla kadar ödemesiz olacak."