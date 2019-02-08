0553 313 94 23

Ziraat Bankası Seracılık Kredi Paketi nedir?

Ziraat Bankası’ndan saracıları sevindirecek müjde son dakika geldi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Seracılık Paketi’ni açıkladı. Ziraat Bankası Seracılık Paketi nedir?

08 Şubat 2019 Cuma 16:18
Ziraat Bankası Seracılık Kredi Paketi nedir?

Ziraat Bankası’ndan saracıları sevindirecek müjde son dakika geldi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Seracılık Paketi’ni açıkladı. Ziraat Bankası Seracılık Paketi nedir?

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, seracılık sektörüne ilişkin paket kapsamında bütün amacın kapasiteyi ve verimliliği artırmak olduğunu ifade etti. Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kerdisi vereceğiz." dedi. Aydın sözlerine şöyle devam etti: "14 ay vadeli işletme kredisi vereceğiz. 10 milyon TL'ye kadar yatırımlarda hazine desteği var. Ürün bütçelerimizi güncelledik, Piyasa koşullarına uygun hale getirdik. 2020 yılına kadar devam edilecek. Bugünden itibaren kredi uygulaması başlamıştır. Seracılık kredi paketi 2 yıla kadar ödemesiz olacak."

 

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:18
  1. Aydın
  2. Ziraat Bankası Seracılık Paketi nedir?
  3. Ziraat Bankası Seracılık Kredi Paketi nedir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "İnsanların işin ehli olmasına önem vereceğiz"
    1. "İnsanların işin ehli olmasına önem..
    2. Basketbol: Anadolu Yıldızlar Ligi..
    3. New York Knicks, FETÖ firarisi..
    4. Kartal'da bina çökmesi
    5. Terörist kılıklı sözde öğretmen..
    6. ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    7. Bakan Varank açıkladı! "Cari açık..
    8. MDOB'dan Sevgililer Günü'ne özel konser
    9. Genç evlilik yapanlar Meclis'e..
    10. 80 yaşındaki kadının boğazını sıkık..
    11. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    12. Özbekistan'daki bir bankadan 100 bin..
    13. AK Parti seçim kampanyasını Sivas'tan..
    14. Beyoğlu'nda yangın
    15. AK Parti seçim kampanyasını Sivas'tan..
    16. Sedat Peker savcılığa ifade verdi
    17. AK Parti seçim kampanyasını Sivas'tan..
    18. Mücevher ihracatı ocak ayında arttı
    19. Meclis'e VAR sistemi geliyor
    20. "Hızlı, eksiksiz ve güvenilir bir..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları