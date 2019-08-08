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Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği

Ziraat Bankası ATM ve POS'larında MIR logolu kartlar da kullanılmaya başlıyor

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu (NSPK-National Payment Card System Joint Stock Company) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Rusya'nın milli kart markası MIR, Ziraat Bankası'nın ATM ve üye iş yeri ağında kullanılabilecek.

Ziraat Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, TROY, VISA, Mastercard ve UnionPay’den sonra MIR logolu kartların kabulünü de sağlayarak global banka vizyonuna yönelik bir adım daha attı.

Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu arasındaki iş birliği ile MIR kart kullanıcıları Türkiye'yi ziyaretleri sırasında Ziraat Bankası'nın 7 bini aşkın ATM'sinden nakit ihtiyaçlarını karşılayıp, 500 bine yakın Bankkart üye iş yerinde kartlarını kullanabilecek.

Söz konusu iş birliği ile, iki ülke arasındaki tarihi geçmişi olan ilişkilerin ticaret ve finans alanında da derinleşmesine katkı sağlanması, özellikle turizm alanında Türkiye için katma değer yaratılması öngörülüyor.



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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
  1. Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu
  2. ziraat bankası

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