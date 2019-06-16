0553 313 94 23

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, AA Finans Masası'na konuk olacak

Hüseyin Aydın, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak

16 Haziran 2019 Pazar 14:48
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, AA Finans Masası'na konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı da olan Aydın, yarın saat 14.00'de başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Hüseyin Aydın'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:48
  1. ziraat bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaza geçiren jandarmanın cenazesinde gözyaşları sel oldu
    1. Kaza geçiren jandarmanın cenazesinde..
    2. Sınava giren siyam ikizleriyle yapılan..
    3. Amed Sportif Faaliyetler kongre kararı..
    4. Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı!
    5. 30 bin meyve ağacı kesildi
    6. Yılanların dansı görüntülendi
    7. Babalar Günü’nde mezarlıklarda anlamlı..
    8. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!..
    9. Şırnak’ta etkisiz hale getirilen..
    10. AA muhabirine İEKO'dan ödül
    11. Sivas'ta yıldırım isabet eden ev ve..
    12. Eskişehir’deki trafik kazaları..
    13. Neden kilo veremiyorsunuz? İşte, kilo..
    14. Kestiği ağaçtan düşen şahıs hayatını..
    15. Otomobil tutkunları bu festivalde..
    16. Polisler zamanla yarıştı! Son anda...
    17. Kamışlı’daki yangın Nusaybin..
    18. Çorum’da 14 bin 112 hektar arazi..
    19. Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, AA..
    20. Jandarma Kuruluşunun 180.yılı anısına..
    21. Babalar Günü’nün en acılı babası
    22. Eğitim Bir- Sen eğitim yılını..
    23. Prof. Dr. Arık: “Karapınar’daki..
    24. Bursa’da yağış uyarısı
    25. Şanlıurfa'da iki aile arasındaki..
    26. Fenerbahçe’de gerçekleşen Olağan Mali..
    27. "Hurda araçta ÖTV indiriminin..
    28. Bahçeli’ye çelme, İmamoğlu’na destek!..
    29. Elaziz Belediyespor, Alaattin Tutaş..
    30. Yunanlı gazeteciden yeni Sykes-Picot..
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor