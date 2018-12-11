Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Adana ile başladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Adanalı genç çiftçilerle eğitimlere başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, belli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Adanalı genç çiftçilerle eğitimlere başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Göğebakan, "Ziraat Bankası olarak kuruluşumuzdan itibaren her zaman ülke tarımının yanında olduk. İyi günde olduğu kadar kötü günlerinde de tarımsal üreticilerimizin yanında olduk. Sektörün ve üreticinin gelişimi için sürekli olarak kendimizi yeniledik. Bugün imzalarını atacağımız Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile tarım sektöründe kendi işini kurmayı, bu sektörde çalışmayı düşünen veya halen bu alanda çalışan gençlerimize eğitim alma imkanı sağlayarak, ülkemiz ve ülkemiz tarımı için geleceğin tohumlarını atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar ise şunları kaydetti:

"Kent ve kır arasındaki ekonomik farklılıkların giderilebilmesi için tarımsal projeler geliştirmek ve tarımsal üretim bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ziraat Fakültemiz çağdaş ve teknik ziraat eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahiptir. Ziraat Fakültemizin sahip olduğu bilgi ve teknolojik birikimi tarımsal alanda en doğru şekilde toplumsal gelişimimize ve ülke ekonomimize yarar sağlayacak şekilde kullanmak ve aktarmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Genç Çiftçi Akademisi programına destek vermekten ve gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf da "Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile gençlere tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı, gençlere tarımda bilerek yatırım ve üretim yapmayı öğretmeyi, halen tarımsal üretim yapan gençlerin teknik ve finansal bilgi düzeyini artırmayı, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmeyi ve tarımın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri bugünden kazanmayı hedefliyoruz. Başlangıcını Ankara’dan yaptığımız, Çukurova Üniversitemizle ikinci adımını attığımız Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, Bankamızın üniversitelerle iş birliği yaparak gerçekleştireceği bir eğitim programıdır." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde gelecek günlerde Bursa’da, takip eden günlerde ise Şanlıurfa’da da ders zili çalacak. Programlara katılmak için Ziraat Bankası internet sayfasından başvuru yapmak gerekiyor.