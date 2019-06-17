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Ziraat Bankası: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir."

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:38
Ziraat Bankası: "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi faiz oranı 1-120 aya kadar vadede TÜFE+0,19 (aylık) marj oranı olarak belirlenmiştir."
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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:38
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