Ziraat Bankası her daim vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. Devlet bankası olduğundan Devletin verdiği teşvikler, ödemeler, krediler, kredi yapılandırmaları kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden yapılmakta. Bundan dolayı da Ziraat Bankası vatandaşların en çok ziyaret ettiği kurumların başında gelmekte. Ziraat Bankası verdiği uygun ve düşük kredi oranlarının yanında diğer bankalara göre hizmet açısından ilk tercih edilen bankalar arasında yer almakta. Ziraat Bankası, hizmetleri arasında vadesiz TL ve döviz hesapları, vadeli TL ve döviz mevduat hesabı yine vadesiz ve vadeli altın hesaplarının yanında havale ve EFT hizmetleri, internet bankacılığı, nakdi destek kredileri, gün içi kredisi, Ziraat Bankası konut kredisi, taşıt, ihtiyaç kredilerinin yanında KOSGEB destek kredisi ile çifti destek kredileri yer almakta. Ziraat Bankası sigorta hizmetleri kapsamında yine vatandaşların yoğun ilgisini çekmekte.

Ziraat Banaksı sağlık sigortaları

Ziraat Bankası sigortaları grup sağlık sigortası, tamamlayacı sağlık sigortası, trafik sigortası olmak üzere pek çok alanda sigorta çeşitleri mevcuttur. Grup sağlık sigortası için tıklayınız

Tamamlayıcı sağlık sigortası yer almakta. Tamamlayıcı sağlık sigortası için tıklayınız

Araç sahiplerinin güvencesi olan Ziraat Bankası zorunlu trafik sigortası ile de vatandaşlara hizmet vermekte. Ziraat Bankası Zorunlu trafik sigortası için tıklayınız

Ziraat Bankası emeklilik sigortası, hayat sigortası, nakliyat sigortaları Ziraat Bankası sigorta hizmetlerinden sadece bazılarıdır.

Ziraat Bankası tüketici kredisi

Ziraat Bankası müşterilerine bireysel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 60 aya kadar vadelerle başvuran herkese tüketici kredisi vermekte. Ziraat Bankası tüketici kredisi başvurusu ve başvuru şartları için tıklayınız

Ziraat Bankası taşıt kredisi

Araç almak isteyenlerin merak ettiği konular arasında Ziraat Bankası taşıt kredisi oranlarının yanında Ziraat Bankası taşıt kredi başvuru şartları, ödeme koşulları taşıt kredisi ödeme süreleri yer almakta. Ziraat Bankası ister sıfır ister ikinci el araç alımlarına yönelik taşıt kredisi vermekte. Ziraat Bankası taşıt kredisi detayları için tıklayınız

Ziraat Bankası konut kredisi oranları

Devlet başta dar gelirli olmak üzere vatandaşlara uygun kredi oranlarıyla ev sahibi olmasının önüne açmakta. Ziraat Bankası konut kredisi ile konut almak isteyenler Ziraat Bankası konut kredisi başvurusunda bulunmakta. Ziraat Bankası 180 aya kadar konut kredisi imkanı sunmakta. Ziraat Bankası konut kredi oranları ve kredi başvuru şartları için tıklayınız

Ziraat Bankası kredi yapılandırma nasıl yapılır?

Ziraat Bankasında kredi kullananlar, elde olmayan sebeplerden ötürü zarar görmeleri durumunda Ziraat Bankası kredileri 1 yıla kadar ertelenebilmenin yanında belirli bir süre aralığında krediler taksitlendirilmekte. Ziraat Bankası kredi yapılandırmak için tıklayınız

Ziraat Banaksı şubeleri

Ziraat Bankası Türkiye’nin en büyük ve en çok şubesi olan banka olduğundan Ziraat Bankası şubeleri ve ATM’leri nerede olduğu zaman zaman merak edilmekte. Ziraat Bankası şubeleri görmek için tıklayınız