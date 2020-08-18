Türkiye’de Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kamu bankalarıdır. Kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası en köklü ve en eski bankalar arasında yer alır. Pek çok kişi Ziraat Bankası’nın ne zaman kim tarafından açıldığını araştırıyor.

Ziraat Bankası ne zaman açıldı?

Üç kamu bankasından biri olan Ziraat Bankası 1863 yılında Mithat Paşa tarafından kuruldu. Ziraat Bankası Memleket Sandıkları'nın devamı olarak nitelendirilir. Memleket Sandıkları faizi ve tefecilik anlayışına karşı kurulan bir sistemdir. Bu sistemle çiftçilerin dayanışma içerisinde faaliyetlerini sürdürmesi hedeflenmiştir. Bu adımlar Ziraat Bankası'nın temelini oluşturmaktadır.

15 Ağustos 1888’te Memleket Sandıkları'nın yerine daha modern bir finans sistemi hayata geçirilmiş. Böylece Menafi Sandıkları banka şubelerine dönüştürülmüş ve banka faaliyete geçmiştir.

156 yaşında olan Ziraat Bankası’nın ülke dışında da temsilcilikleri bulunmaktadır. Ziraat Bankası’nın New York, Londra, Atina, Bakü, Tiflis, Sofya, Bağdat, Erbil, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Akdoğan, Karakum, Karaoğlanoğlu, İskele, Gönyeli, İskeçe, Rodos, Gümülcine ve Cidde'de şubeleri bulunuyor.

Ziraat Bankası e şube giriş?

Ziraat Bankası müşterileri işlemlerini online kanallarla da yapabilmekte. Bununu için dilerseniz telefonunuza Ziraat Bankası uygulamasını indirebilirsiniz; dilerseniz de internet üzerinden ziraatbank.com.tr adresine gidebilirsiniz. İnternet şubesinden bireysel ve kurumsal işlemleri yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası internet şubesi şifresi nasıl nereden alınır?

İnternet şubesini kullanacak olanlar şifrelerini nasıl oluşturabileceklerini merak ediyor. İnternet şubesi şifresi oluşturmak için şubeye gitmenize gerek yok. bireysel.ziraatbank.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan sayfada sizden TC kimlik numarası ve iletişim bilgileri istenecek. Bilgileri eksiksiz doldurduğunuzda cep telefonunuza onay mesajı gelecek. Gelen şifreyi başvuru ekranına girip onayladıktan sonra internet şifrenizi oluşturmuş olacaksınız.