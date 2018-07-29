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Zıpkınla kendini gözünden vurdu!

İtalya'da bir çocuk ailesiyle gittiği tatilde kendini gözünden zıpkınla vurdu.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:04
Zıpkınla kendini gözünden vurdu!

14 yaşındaki Devon White, geçen hafta ailesiyle birlikte gittiği İtalya’nın Sperlonga bölgesinde dalış yaptı.

Suyun altında elindeki zıpkını ateşleyen çocuk, yanlışlıkla kendini gözünden vurdu.

Yaklaşık 30 santimetrelik zıpkın, çocuğun maskesini aşarak kafatasına girdi.

Devon’un ameliyatını başarıyla gerçekleştiren 66 yaşındaki Alberto Delitala, çocuğun beyninin milimetrelerle kurtulduğunu ifade etti. “40 yıllık cerrahım, böyle bir şey görmedim. Bu, tıbbi mucize!” dedi. Çocuğun görme yetisini yeniden kazanabileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:04
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