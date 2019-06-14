BARTIN (AA) - Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası yarın Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenecek yarışlarla başlayacak.

Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'nın Amasra Kültür Park'ta düzenlenen açılış törenine Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali Özdemir, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, sporcular, hakemler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlayan törende konuşan TSSF Başkanı Özen, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 16 kulüpten 60 sporcunun mücadele edeceğini söyledi.



Şampiyonanın, kendileri için önemli olduğunu ifade eden Özen, şöyle konuştu:

"Amacımız, spor branşlarımızı ülkenin her tarafına yaygınlaştırmak ve gençlerimizi sporla buluşturmak. Bizim sadece havuzda değil, böyle açık alanda çevreyle iletişim içerisinde spor branşlarımız da var. Su altı görüntüleme, zıpkınla balık avı, tüplü ve serbest dalış gibi açık saha, açık deniz sporlarımızı ülkemizin denize kıyısı olan her yerine götürerek tanıtmak istiyoruz. Uzun yıllardır bu bölgede de yarış yapmak istediğimiz bir şeydi. Bugün deniz, kültür ve doğa şehri Amasra'da bu yarışmayı gerçekleştirmenin gururunu ve heyecanını yaşıyoruz."

Amasra Kaymakamı Gürbüzerol da, etkinliğin ilçede gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, federasyon yetkililerine teşekkür etti ve zıpkınla balık avının bilinçli şekilde yaygınlaşmasını istediklerini dile getirdi.