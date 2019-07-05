Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası sona erdi





TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) faaliyet programında yer alan Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası, Tekirdağ'da sona erdi.

Kumbağ açıklarında gerçekleştirilen şampiyonaya 10 ilden 16 sporcu katıldı.



Sporcular, Kumbağ ve Uçmakdere açıklarında 4 saat boyunca tek nefeste en yüksek puanı getirecek balıklar için dalış yaptı.



TSSF Başkanı Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın çok güzel geçtiğini ve hiçbir olumsuzluk yaşamadıklarını söyledi.

Bireysel yarışların ilk defa uygulanan bir sistem olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Sporcularımız, av merası olarak zor bir yerde yarıştı. Biz bu tip organizasyonlarda genellikle uluslararası yarışmaların yapıldığı sahalara yakın yerleri seçiyoruz. Görüş ve dip derinliği olarak benzer sahaları seçiyoruz. Çünkü o tip sahalar seçilirse sporcuların milli takımda daha başarılı olma şansları var. Kumbağ da bu bağlamda bizim için güzel ve önemli bir yerdi. Valiliğimiz, spor müdürlüğümüz ve yerel belediyemiz gerçekten çok destek oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışmalar sonunda Timuçin Çalışkan 19 bin 10 puanla birinci, Mehmet Türen 15 bin 600 puanla ikinci ve Serhan Dağdan 15 bin 500 puanla üçüncü oldu.

Etkinlik, başarılı olan sporculara madalyalarının takdim edilmesiyle son buldu.