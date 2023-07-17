Zingat.com, yılın ilk yarısında en çok konut ve arsa aranan bölgeleri açıkladı

Zingat.com, 2023'ün ilk 6 ayı boyunca kullanıcılarının gayrimenkul arayışlarını mercek altına alarak, en çok satılık, kiralık konut aranan bölgelerin yanı sıra arsa talebinin öne çıktığı ilçeleri de açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Emlak.Bilgi.Güven.' sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat'ta, yılın ilk yarısında en fazla satılık konut araması yapılan ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Trabzon, İzmir ve Aksaray oldu.

Türkiye'de en çok satılık daire aranan il olan İstanbul'da metrekare fiyatı bölgeden bölgeye farklılık gösterebiliyor. Zingat Yatırım Rehberi Haziran 2023 verilerine göre, metrekare fiyatı Esenyurt'ta 12 bin 978 TL olarak gözlemlenirken, ortalama metrekare fiyatı 69 bin 721 TL olan Sarıyer ise şehrin en değerli ilçesi konumunda.

Ülke genelinde satılık konut aramalarında öne çıkan ilçe ise İstanbul'un Beylikdüzü bölgesi olurken, buradaki ortalama konut metrekare fiyatı 19 bin 875 TL şeklinde tespit edildi.

Konut sahibi olmak isteyenlerin yılın ilk yarısında Beylikdüzü'nün ardından en çok satılık aradığı ilçeler Konya Akşehir, Balıkesir Edremit, Trabzon Ortahisar ve Amasya merkez olarak sıralandı. Zingat 2023 Haziran verilerine göre, ortalama konut metrekare fiyatı Akşehir'de 10 bin 728 TL, Edremit'te 17 bin 181 TL, Ortahisar'da 7 bin 856 TL ve Amasya merkezde 11 bin 963 TL olarak ölçümlendi.

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Kiralık konut aramasında Trabzon öne çıktı

Kiralık kategorisinde, Zingat kullanıcıları yılın ilk altı ayında en çok Trabzon'da konut aradı. Trabzon'un ardından en çok kiralık konut aranan iller Malatya, Konya, Ankara ve İstanbul olarak sıralandı.

Ülke genelinde en çok kiralık konut aranan ilçe ise Trabzon Ortahisar olurken, bunu, Amasya'nın merkez, Bursa'nın Nilüfer, Kayseri'nin Talas ve İstanbul'un Bahçelievler ilçeleri takip etti.

Yılın ilk 6 ayında Zingat.com'da en fazla satılık arsa araması yapılan ilk 5 bölge sırasıyla İstanbul'un Şile, Çatalca ve Silivri ilçeleri, İzmir geneli ve Konya'nın Akşehir ilçesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat Satış ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Eser Karaismailoğlu, konut satışlarının yılın ilk yarısında 2022'nin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 gerilediğini bildirdi.

Arz sıkıntısı sebebiyle satış fiyatlarının sert yükseldiği bir piyasayı takip ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, 'Kredi faizlerinin artması ve beraberinde kullandırımın azalması, deprem ve seçim etkisi sebebiyle satışlarda düşüş yaşandı. Deprem felaketinin ardından, büyük şehirlerde ve bölgeye komşu illerde talep, satılıktan kiralık konuta yöneldi. Depremin ardından, İstanbul'da risk düzeyi yüksek ilçelerden kuzey ilçelere arayışların arttığını gözlemledik. Yine Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgemizdeki deprem riskinin düşük olduğu illere talebin ciddi oranda artış gösterdiğini gördük. Yabancıların da ilgi gösterdiği illerimizden Trabzon'da kiralık daire arayışı bu sene rekor kırdı.' ifadelerini kullandı.

'Genç bina ve müstakil ev arayışları hız kazandı'

Karaismailoğlu, konut fiyatlarındaki sert yükselişler sebebiyle enflasyondan korunmak isteyen tasarruf sahiplerinin, özellikle İstanbul ve İzmir başta olmak üzere arsa yatırımına yöneldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'Zingat verilerine göre, Türkiye genelinde yılın ilk yarısında kiralık talepler yüzde 62 seviyesinde seyrederken, satılık konut arayışlarının toplam talebe olan oranı yüzde 38 olarak gerçekleşti. Tüketicilerin hedef satın alma sürelerine baktığımızda 1 ay içerisinde ev almak isteyen vatandaşlarımızın toplama olan oranı 2022'de yüzde 69 iken, bu yılın ilk yarısında yüzde 55 seviyelerine kadar geriledi. Piyasalardaki hareketlilik sebebiyle yatırımcıların da bekleyiş içerisinde olduğunu takip ediyoruz.'

Konut tipine göre en çok aramaların büyük çoğunlukta daire kategorisinde olduğunu, genç bina ve müstakil ev arayışlarının özellikle deprem sonrasında hız kazandığını belirten Karaismailoğlu, Zingat trafik verilerinde, özellikle yabancıların payının yükseldiğini, kurdaki yukarı yönlü hareketlilik ve sezon etkisiyle beraber özellikle gurbetçilerin yoğun ilgisini gördüklerini anlattı.

Karaismailoğlu, kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde sezon etkisiyle beraber gerek satılık gerekse kiralık talepte ciddi artış görüleceğini vurgulayarak, 'Öte yandan, demografik hareketlilik sebebiyle kiralık piyasasındaki talebin hız kesmeyeceğini öngörebiliriz. Uygun koşullu krediye erişim sağlanmadıkça yılın ikinci yarısında konut satışlarında sürpriz artışlar görmemiz pek olası değil. Şartlarda pozitif bir değişim yaşanmaz ise 2023 sonunda geçen yıla göre bir düşüş yaşanması olasılık dahilinde.' değerlendirmesini yaptı.