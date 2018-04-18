Zindaşti’nin koruyucusu FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de lüks bir sitede dokuz adamı ile birlikte yakalanan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'yle ilgili soruşturma sürüyor. Ergenekon'da "Terazi" kod adıyla itirafçı yapılan ve FETÖ'den tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz ile olan ilişkileri de derinlemesine araştırılan Zindaşti'nin FETÖ ile bağlantılarında da bazı önemli bilgilere ulaşıldı.



İddialara göre Zindaşti'nin, 2007'de Büyükçekmece'de 75 kilo eroin maddesinin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda jandarmanın raporuna rağmen FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz tarafından tahliye edildiği ortaya çıktı. İddialara göre "Kemal Şerifi Seydani" sahte kimliğini kullanan Zindaşti, 27 Eylül 2007'de uyuşturucudan tutuklandı. Zindaşti tutuklandıktan sonra; operasyonu kendisinin ihbar ettiğini ve yakalanan eroin maddeleri ile ilgisinin olmadığını öne sürdü.



Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre; Operasyonu düzenleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir rapor hazırlandı. Mahkemeye sunulduğu belirtilen ve Zindaşti'nin "Muhbir olmadığı" anlamına gelen o raporda; Zindaşti'nin uyuşturucu madde ele geçirildikten sonra kendilerine 11 defa ihbarda bulunduğuna ve operasyondan önce herhangi bir ihbarının olmadığına vurgu yapıldı. 2009 yılında Ergenekon soruşturmasında "Terazi" kod adıyla "Gizli Tanık" yapılan Naci Şerifi Zindaşti, jandarmanın bu raporuna rağmen 2010'da bu uyuşturucu dosyasından tahliye edildi. Zindaşti'nin, 2007'de Büyükçekmece'de 75 kilo eroin ele geçirilen operasyonda İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın "Muhbir değil. Uyuşturucu sevkıyatının içinde" anlamına gelen raporuna rağmen FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz tarafından tahliye edildiği ortaya çıktı. Raporda Zindaşti'nin operasyondan sonra 11 kez ihbarda bulunduğuna vurgu yapıldı. Zindaşti ve adamları, yarın adliyeye sevk edilecek.