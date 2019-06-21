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Zindashti’nin kızının ve şoförünün öldürülmesine ilişkin dava

Büyükçekmece’de araçları trafik ışıklarındayken Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti’nin öldürülmesinde azmettirici ve planlayıcı olduğu öne sürülen 10 kişinin yargılanmasına devam edildi.

21 Haziran 2019 Cuma 19:32
Zindashti’nin kızının ve şoförünün öldürülmesine ilişkin dava

Büyükçekmece’de araçları trafik ışıklarındayken Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti’nin öldürülmesinde azmettirici ve planlayıcı olduğu öne sürülen 10 kişinin yargılanmasına devam edildi.


Büyükçekmece’de trafik ışıklarında durdukları esnada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti’nin ateş edilerek öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Orhan Ünğan ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşmada yakalamalı sanık olan İlhan Ünğan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.


Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Orhan Ünğan, kardeşi İlhan Ünğan’ın öldüğünü ve bu olayın kardeşinin 12 yaşındaki oğlunun gözü önünde yaşandığını söyledi. Ünğan bunun bir vicdansızlık olduğunu ifade ederek, 4 yıldır cezaevinde olduğunu ve avukatı ile kardeşinin öldürüldüğünü belirtti. Ünğan suçlu olduğunun kanıtlanması halinde verilecek tüm cezaları da kabul ettiğini de ifade etti. Ünğan, “Hakkımda sadece iki tane gizli tanık ifadesi var. Gizli tanıkları da mahkeme yok hükmünde saymıştır. Olayı azmettirdiğime dair ne bir HTS kayıtları vardır, ne görgü tanığı vardır. Gizli tanıkların ifadeleri yanlıştır. Avukatım öldürülecek dedim, öldürüldü. Kardeşimi öldürmek için plan yapılıyor dedim, 10 gün sonra kardeşim öldürüldü” dedi.


Sanık Ünğan, Zindashti’nin FETÖ’nün uyuşturucu imamı olduğunu iddia ederek, “Zindashti PKK’nın adamıdır, Zekeriya Öz’ün adamıdır” şeklinde konuştu. Orhan Ünğan mahkemeden tahliyesini talep etti. Savunma yapan sanık avukatları da müvekkilleri hakkında bir delil olmadığını söyleyerek tahliye talebinde bulundu.


Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme Orhan Ünğan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Öte yandan Orhan Ünğan’ın tutukluluk devamı kararına üye hakim muhalefet şerhi koydu.



İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Belçika’ya sefer yapan bir gemideki 2,1 ton eroinin yakalandığı, gemide bulunan Orhan Ünğan’ın adamları olan Metin Sevimli ve Serhan Başkale’nin Yunan makamlarınca tutuklandığı ifade aktarıldı. Olayın ardından uyuşturucu organizasyonu yapan İranlı Shahid Ahmed’in İstanbul’a gelerek Naji Sharifi Zindashti ile görüştüğü, ele geçirilen eroinin 1 tonunun hala Yunanistan’da bir depoda saklı olduğunu ve yasa dışı yollardan İran’a gönderilmesini istediğini söylediği açıklandı. İddianamede eroinin taşınması olayında Zindashti’nin kendilerine yardımcı olamayacağını söylediği, bu olaydan yaklaşık 10 gün sonra Yunanistan’da depoda saklanan uyuşturucunun polislerce yakalandığı da anlatıldı. Uyuşturucunun gerçek sahipleri olduğu iddia edilen Orhan Ünğan, Çetin Koç ve İlhan Ünğan’ın uyuşturucunun yakalanmasından Naji Sharifi Zindashti’yi sorumlu tuttuklarının anlatıldığı iddianamede,aralarında husumet oluştuğu açıklandı.


Sanıklar Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan’ın, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar’a, Zindashti’nin ortadan kaldırılması talimatı verdikleri anlatılan iddianamede, sanık Hacı Osman Sezen’in olaydan sonra çevresine asıl hedefin İranlı Naji Sharifi Zindashti olduğunu ancak kızı ve araç sürücüsünün öldürüldüğünü, Orhan Ünğan’ın olayı duyduktan sonra kendisine "Bir temizliği halledemediniz’’ diye mesaj gönderdiği de anlatıldı.


Yaşananların ardından sanıklar Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçiğa, Savaş Sarmusak, Aslan Turan, Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari hakkında ikişer kez ’’tasarlayarak öldürme suçuna yardım etme’’ suçundan 30 yıldan 40 yıla kadar, Ünğan kardeşler hakkında da ikişer kez ’’tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:32
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